◇交流戦広島1―3ロッテ（2026年5月26日マツダ）広島・大盛が、今季の交流戦12球団1号を放った。「2番・中堅」で先発し、初回1死からジャクソンの内角直球を右中間席へ3号先制弾。「四球を出したくないだろうと考え、真っすぐに絞った。振り抜けて良かった」と汗を拭った。プロ8年で通算10本塁打でも、交流戦に強く、これが4本目のアーチ。「パ・リーグの投手は真っすぐで押すイメージが強い。自分が何を狙うか、勇気