「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）夜空に舞った白球は、虎党の願いむなしくバックスクリーンへと消えた。阪神・西勇輝投手は６回５安打１失点。五回まで好投を続けたが、１球に泣いた形となり、「その１球を切り替えていくしかない」と唇をかんだ。両軍無得点で迎えた六回１死だった。この日こここまで無安打に抑え込んでいた４番・レイエスと対峙（たいじ）。女房役・伏見は外角にミットを構えたが、１２２キロ