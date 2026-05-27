◇交流戦オリックス7―1DeNA（2026年5月26日横浜）オリックスの先発・九里が8回3安打1失点の好投で自身3連勝を飾った。エスピノーザと並んでチームトップの5勝目を挙げたタフネス右腕は「（若月）健矢の1000試合出場の試合で勝てたので良かった」と女房役を立てた。4回以降5イニング連続で無安打投球と流れを引き寄せる投球に、岸田監督も「九里さまさまの試合になった。（救援陣を）休ませたかったところで休ませてく