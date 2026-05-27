◇交流戦広島1―3ロッテ（2026年5月26日マツダ）広島・小園が、2点劣勢となった8回1死から代打で登場した。だが、3番手・鈴木の初球、内寄り直球に手を出して遊ゴロ。試合後は「何もないです。頑張ります」と言葉少なだった。24日にあった中日戦の初回2死一、二塁で、鵜飼の三遊間へのゴロを捕り損なうなど精彩を欠き、途中交代を命じられていた。打撃不振で欠場した4月14日の中日戦以来、今季2度目のベンチスタート