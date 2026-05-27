「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）勝敗を分けた理由について、阪神・藤川球児監督は「四球」と断じた。超満員のスタンドを味方に、６連勝を狙った交流戦初戦。無四球完封の日本ハム・伊藤に対し工藤、桐敷が与えた２四球は失点となった。「攻めて、攻めていい投球をされた」。相手エースの投球を称え、若い２人に疑問を呈した。「当然、出している方に責任はありますけど、やらなければいけないことが彼らにもあ