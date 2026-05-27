◇交流戦広島1―3ロッテ（2026年5月26日マツダ）「日本生命セ・パ交流戦」が26日に開幕し、広島はロッテ戦（マツダ）で逆転負けを喫した。同点に追いつかれた8回にミスが連発。一塁手のエレフリス・モンテロ内野手（27）の失策からピンチが拡大した。1軍では本拠地初出場となった名原典彦外野手（25）の拙守も重なって、交流戦の3年連続開幕勝利を逃した。打線も5回以降は無安打と沈黙し、連勝も2で止まった。マツダスタ