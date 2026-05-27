かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 5月27日（水）は、ザ・ぼんち、銀シャリ、西田幸治が来店。芸歴55年、50歳で再結成後、奇跡の復活を果たした漫才界のレジェンドが、波乱万丈の漫才人生を語り尽くす。 今夜のゲストは、芸歴55年、今年45年ぶりに２度目の「上方漫才大賞」大賞を受賞した漫