「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）今季３戦３勝だったバッテリーが１球に泣いた。古巣との対戦となった阪神・伏見寅威捕手は西勇をリードして６回１失点も今季初黒星。警戒していたレイエスに、六回に痛恨の先制ソロを浴びた。「西には、それ（レイエスを勢いづかせないこと）だけは言っていて。あの１球も恐らく投げミス的な感じだった」昨年まで所属したチームの“怖さ”は誰よりも知っている。次の七回には