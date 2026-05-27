◇交流戦中日1―0楽天（2026年5月26日バンテリンD）快投再現だ。中日・マラーが来日最長8回無失点で今季初勝利を挙げ、チームを2年連続で交流戦での「独り勝ち」に導いた。「最高の勝利だね。いい一日だったよ」危機を背負って、ギアを上げた。7回1死一、二塁、太田をナックルカーブで遊ゴロ併殺に仕留め、2回に細川が放った決勝ソロで得た虎の子の1点を死守した。「独り勝ち」は昨年6月10日楽天戦以来で、実はこの時