◇交流戦オリックス7―1DeNA（2026年5月26日横浜）節目の試合で、千両役者の面目躍如だ。オリックス・若月が、打っては6回に適時二塁打を放つと、守っても先発・九里の8回1失点の好投を引き出し、攻守に貢献。自ら、通算1000試合出場に花を添えた。「ヒットも打って打点も付いて、久々に野球したな…って感じ。しょうもない成績ですから、何かきっかけになればいいなと思いますけどね」3月のWBC出場に備えたこともあり