◇交流戦広島1―3ロッテ（2026年5月26日マツダ）【野村謙二郎視点】8回は残念な形で決勝点を奪われた。ただ、代打・ソトの一打は不運も重なった。一塁手・モンテロは背走、二塁手・菊池は二塁ベース寄りに守っていた。さらに右翼手・名原も深い守備位置からそれぞれが全力で打球を追った中で、打球は野手の間に落ちた。勝敗を決定づけたワンプレー以上に、拙攻が悔やまれた。5回以降は打者16人が無安打で攻撃が終了