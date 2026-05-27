「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）「日本生命セ・パ交流戦２０２６」が開幕。阪神は新庄剛志監督（５４）率いる日本ハムに零敗で連勝は５でストップし、２年ぶりの交流戦黒星スタートとなった。デビューから５試合連続安打中だったドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝はエース・伊藤の前に４打数無安打。この悔しさを、飛躍への力に変える。球審がストライクのコールをすると、甲子園が大きなため息