全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[イーサン クイン] 0 - 3 [フランシスコ コメスアナ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、男子シングルス1回戦で、イーサン クインとフランシスコ コメスアナが対戦した。 第1セットはフランシスコ コメスアナが6-4で先取。