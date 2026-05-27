政府が新たに策定する成長投資ガイダンス（指針）の全容が２６日、分かった。企業が稼いだ利益について、戦略的に将来の成長に向けた投資へ振り向け、株主還元との適切なバランスを確保することを求める。新たな指針の策定で、高市政権が掲げる「強い経済」の実現につなげたい考えだ。年内に５年ぶりの改定を予定するコーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）の実務指針との位置づけで、経済産業省が２７日に開く有識者