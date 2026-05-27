人気球団の監督となれば、一挙手一投足が注目される。言動が社会に与える影響は大きく、その自覚が求められる。暴力は決して許されない。プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助監督が２５日、娘に暴力を振るったとして、警視庁に暴行容疑で現行犯逮捕された。阿部氏は容疑を認め、釈放されたが、翌２６日、山口寿一オーナーに辞任を申し出て受理された。記者会見では「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪した。今後は、橋