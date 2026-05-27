中東危機でナフサ（粗製ガソリン）の供給不安が強まる中で、農業に不可欠な肥料の安定調達にも懸念が広がっている。政府は混乱が生じぬよう施策を練ってほしい。肥料に必要な３要素には、窒素、リン酸、カリウムがある。日本は、ほぼ全量を中国やカナダなどからの輸入に頼っている。このうち、供給不安が高まっているのが、葉や茎を成長させるために欠かせない窒素系肥料の尿素である。天然ガスを主な原料とし、サウジアラビ