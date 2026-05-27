5月27日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・熊本市北区鶴羽田（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞県道・・・熊本市中央区水道町（交差点違反）国道325・・・菊池市隈府（携帯電話・シートベルト）国道265・・・上益城郡山都町滝上（一時不停止） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横