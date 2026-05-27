「ＤｅＮＡ１−７オリックス」（２６日、横浜スタジアム）２年連続の交流戦開幕投手を任されたオリックス・九里亜蓮投手が、敵地で８回１１５球を投げ１失点。自身３連勝で５勝目をマークした。「初回に野手が点を取ってくれて、気持ち的に楽に投げることができた。でも、初回に失点したのでそこは反省かなと思います」。大量援護を受け、広島時代以来２年ぶりとなった横浜スタジアムで躍動した。緩急自在の投球術を駆使し、