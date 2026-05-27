お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が、26日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。相談された悩みにズバっと答える女性タレントの名を挙げ「凄い」と感心した。リスナーからのメールを紹介するコーナーで、くわばたは「聞くんやったら、絶対ミキティの方がいいと思う」と、タレントの藤本美貴の名を挙げた。「ミキティ凄ない？何かズバっと言ってさ、私、あんなんでき