［ニッポンクライシス］第２部「人・くらし」＜３＞「そーりゃ！」。法被姿の男女が声を合わせて綱をひき、絢爛（けんらん）豪華な屋台が笛や太鼓が鳴り響く古い町並みを進むと、見物客から歓声が上がった。岐阜県飛騨市で４月に行われた国重要無形民俗文化財「古川祭」は、３００年以上の歴史を持つ気多若宮神社の例祭だ。今年は九つある屋台のうち三つを市外から参加した延べ７０人余りが氏子と一緒にひいた。市が地域課題の