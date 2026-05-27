NMB48の塩月希依音（けいと、20）と青原優花（18）が、きょう27日発売の最新シングル「初めてのオール」のPRのため東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。昭和のムード歌謡を思わせるゆったりとした曲調が印象的な同曲。初めて寝ずに朝を迎える「オール」をする際の、大人になる一歩手前の揺れ動く感情や、過ぎ去っていく時間のはかなさを歌っている。青原は「今のアイドルではだいぶ珍しい、なかなか斬新な世界観で