ウノケ電子工業が開発したコンピューター「USAC」「内田洋行」は学校や行政、企業向けの機器の販売・システム構築などを得意とする専門商社。中国の旧満州の南満州鉄道（満鉄）職員だった創業者の内田小太郎が1910年、独立して測量・製図、事務用品の販売会社を立ち上げたのが始まりだ。洋行は中国語で「外国人の店」を意味した。（共同通信＝出井隆裕記者）当初は欧米の輸入品を取り扱った。最盛期は旧満州を中心として20カ所