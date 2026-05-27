「ＤｅＮＡ１−７オリックス」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは投打ともに振るわず、２０１６年から続いた交流戦初戦の連勝は「９」でストップ。先発・平良拳太觔投手は５回４失点で、初回に献上した４点が重くのしかかった。打線も散発３安打に抑えられ、初回の内野ゴロの間の１点が精いっぱい。相川監督は「調子どうこうというよりも、人任せでなく、自分が変えるんだっていう攻撃ができれば。状態が悪いから勝