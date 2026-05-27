気になる若手オートレーサーをロッカーで直撃する「渚のオートにまつわるエトセトラ〜ロッカー便り〜」――。今回の新人選手インタビューはバイク未経験ながら高校卒業のタイミングで合格。オートレーサーには珍しい高身長（１７９・９センチ）で厳しい体重管理と戦いながら走る山陽オート所属３９期・国本一選手（２０）です。渚今年１月２６日に山陽でデビュー。初出走の試走と本番レースは緊張しましたか？国本試走前