巨人の激震は東京ドームの外野席を越え、地球の裏側まで飛んだ。巨人の阿部慎之助前監督（４７）が２５日、東京・渋谷区の自宅で１８歳の長女に暴行を加えた疑いで警視庁に現行犯逮捕され、同日深夜に釈放された後、２６日に辞任を表明した。元捕手として巨人一筋に活躍し、監督としても名門を背負っていたレジェンドの突然の?退場?。しかも、巨人にとっては球団史上初となるシーズン途中の監督退団である。交流戦開幕前夜に現