◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）「日本生命セ・パ交流戦２０２６」が開幕した。橋上監督代行体制の初戦となった巨人は、交流戦４年連続で黒星発進となった。先発の則本昂大投手（３５）が３回、ソフトバンクの主砲・栗原に３ランを浴びるなど１イニング３被弾。移籍後最短４回、同ワーストの７失点でＫＯされ、移籍初白星はまたもお預け。１１安打を放ちながら３点のみで今季