ＮＭＢ４８の塩月希依音（けいと）と青原優花がこのほど、東京・両国の報知新聞社を訪れ、３３枚目シングル「初めてのオール」（２７日発売）の注目ポイントやグループへの思いなどを熱く語った。初めてオール（＝徹夜）した日のことをつづった恋愛ソング。タイトルにちなみ、初めてオールをした時の話を聞かれ、青原は１８歳と若いこともあり、今までオールをしたことないと明かした。「今回『初めてのオール』のリリース前に