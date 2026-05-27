女性アイドルグループ・ＮＭＢ４８の塩月希依音（けいと）と青原優花がこのほど、東京・両国の報知新聞社を訪れ、３３枚目シングル「初めてのオール」（２７日発売）の注目ポイントなどを語った。約６か月ぶりシングルとなる同曲は、初めてオール（＝徹夜）した日のことをつづったナンバーで、大人になる一歩手前の揺れ動く感情や、過ぎ去っていく時間のはかなさを描いた恋愛ソング。曲調もゆったりとしたテンポで、どこか懐か