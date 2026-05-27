昨年６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の母校・立大が、逝去１年の節目に合わせてセレモニーを実施する方向で検討していることが２６日、分かった。一般公開はせず、関係者のみで行われる予定だ。長嶋さんは千葉・佐倉一高（現佐倉高）から立大へ進み、当時の東京六大学記録となる８本塁打をマーク。のちにミスタープロ野球と呼ばれる実力の片りんを示した。立大では、昨年９月に都内の同校キャンパス内で「逝去記