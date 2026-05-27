◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ決勝長崎７２―６４琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）２勝先勝方式のＣＳ決勝第３戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に７２―６４で勝利し、リーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目の異例のスピードで初の日本一に輝いた。日本代表の馬場雄大はチーム２位の１４得点と躍動。第３クオーター（Ｑ）中盤に４つ目のファウルを取られるなど、満足