巨人は２６日、阿部慎之助監督（４７）の辞任を発表した。２５日に１８歳の長女への暴行容疑で警視庁渋谷署に現行犯逮捕され、この日未明に釈放。午前に東京・大手町の読売新聞ビルで山口オーナーと対面して「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と辞任を申し入れ、受理された。その後、同ビルで会見して涙ながらに謝罪。シーズン中の監督退任は球団史上初めてで、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が監督代行に就任した。