◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）オリックス・西川がスパッと切り込んだ。「勢いをつけることと、塁に出ること」。１０日の日本ハム戦（京セラＤ）以来、今季２度目の１番スタメン。初回から同時に遂行した。平良から右中間フェンス直撃の二塁打。４点先制の起点になり、そのまま主導権を渡すことなく勝ち切った。横浜での通算打率は３割７分５厘だった。セの本拠地では最も高い数