◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２６日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石のデビューからの連続試合安打は５で止まり、８１年の原辰徳（巨人）らのセ・リーグ記録には並べなかった。好投手・伊藤に４打数無安打２三振に封じられ、「もったいない打席もあった。しっかり反省して寝ようかなと思います」と厳しい表情。チームも今季３度目の完封負けを喫し、藤川監督は「（伊藤は）無四球ですから。いい投球