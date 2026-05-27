◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島１―３ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島は痛恨の逆転負けで連勝が２で止まった。１点リードの８回、ここまで１９登板でわずか１失点のハーンが３失点。同点とされ、なおも２死二、三塁からソトの右翼線への飛球を一塁・モンテロ、二塁・菊池、右翼・名原が“お見合い”し２点を勝ち越された。新井貴浩監督は「誰かのミスではない。その前の段階で取れるアウトを取っておかないと