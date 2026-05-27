◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―０楽天（２６日・バンテリンドーム）中日のマラーが５度目の登板で待望の今季初勝利を手にした。自己最長となる８回を５安打無失点。細川の先制ソロでもらった虎の子の１点を、松山とのリレーで守り抜いた。中５日の登板も疲れを見せぬ好投で「最高の勝利。効率よくアウトを取れた」と笑みがはじけた。悔しさを晴らした。前回登板の２０日の阪神戦（甲子園）では自身の来日１号２ラ
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