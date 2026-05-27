◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）ソフトバンクが２年連続１０度目の交流戦Ｖへ最高のスタートを切った。「ウチはもともと交流戦は強いというのがある。今年も行けそうな感じがする」と、今季初めてビジター球場に訪れた王貞治球団会長もご機嫌だった。３回に７年ぶりとなる１イニング３発で新打線の威力を見せつけた。一発攻勢の先陣を切ったのは絶好調の１番・正木だった。３