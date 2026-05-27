日本代表は２６日、北中米Ｗ杯前最後の親善試合となるアイスランド戦（３１日・国立）に向け、千葉県内で合宿２日目の練習を行った。アイスランド戦の注目ポイントは、所属のクリスタルパレスのチーム事情により欠場するＭＦ鎌田大地（２９）を欠くボランチ陣だ。左足首手術からの復帰を目指すＭＦ遠藤航（３３）の回復度チェックなど、アイスランド戦で必要な要素を、代表担当の金川誉記者が「読み解く」。また、ＤＦ渡辺剛（２