オリックス・山下舜平大投手（２３）が２６日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを開始した。５月中旬に米国で右肘内側側副じん帯再建術を受け、２５日に帰国したばかり。さっそく下半身中心のエクササイズを行い、「来年の前半に復帰できる可能性もあると思う。一日でも早く復帰するのが目標です」と前を向いた。「８割くらいの力でも、今以上のパフォーマンスを出せるのが理想」と時間を有効活用しながら、最速１６１キロの更