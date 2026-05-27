オリックス・太田椋内野手（２５）が２６日、最短での１軍復帰を誓った。２０日のソフトバンク戦（京セラＤ）で右ふくらはぎに死球を受けて途中交代し、２２日に出場選手登録を抹消。６月２日の巨人戦（東京Ｄ）から合流が可能で「僕は１０日でいけるように頑張ります」と意欲を示した。プロ８年目の今季は開幕から杉本、頓宮ら主砲が不在のなか、チーム最多となる２９試合で４番起用。ここまで３９試合で打率２割８分１厘、３