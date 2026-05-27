ものまね界のレジェンド清水アキラ（71）と、息子のタレント清水良太郎（37）による「2026爆笑！親子ものまねコンサート」が6月5日に、東京・中野のなかのZERO大ホールで開催される。昨年9月に東京・有楽町朝日ホールで「親子ものまねコンサート」を開催。大盛況で、「また見たい」という声が多数寄せられた。今回は、そのアンコール公演となる。このほど、2人がインタビューに応じ、見どころや意気込みを語った。父のアキラは、