NMB48が、今日27日発売の“昭和と令和が融合”した33枚目シングル「初めてのオール」で女性アイドル戦国時代に勝負をかける。3作連続センターでグループのキャプテン塩月希依音（20）と9期生青原優花（18）が思いを語った。「昭和100年」の節目に、歌謡曲という表現がぴったりな楽曲が完成した。注目ポイントを聞くと青原は「ずばり昭和です！」と元気よく回答。「昭和に振り切る方はあまりいなかったと思います。斬新さ、新鮮さを