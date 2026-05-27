デビュー40周年を迎えている歌手中村美律子（75）が5月27日に記念曲「人生万歳／道しるべ」を発売する。人生の応援歌と王道演歌の組み合わせに「40周年を飾る作品としてパーフェクト」と言い切る自信作だ。記念コンサートは6月に大阪、10月に東京での開催が決まっている。モットーは「いつも笑顔でいること」。節目の年、全国に自慢の歌声と笑顔を届ける。【取材・構成＝松本久】◇◇◇「人生万歳」（作詞・久仁