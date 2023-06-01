NY株式26日（NY時間15:12）（日本時間04:12） ダウ平均50365.55（-214.15-0.42%） ナスダック26607.93（+263.96+1.00%） CME日経平均先物65500（大証終比：+360+0.55%） 欧州株式26日終値 英FT100 10491.39（+25.13+0.24%） 独DAX 25184.89（-204.21-0.80%） 仏CAC40 8173.11（-85.15-1.03%） 米国債利回り 2年債 4.045（-0.077） 10年債 4.487（-0.071） 30年債 5.02