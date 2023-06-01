3月に引退した小野俊之氏に続き先月、引退を発表した大塚健一郎（82期）の引退報告会が最終日9R終了後、バンク内で行われる。大塚はタイトルこそ手が届かなかったが、G1優出12回をはじめ全国区で活躍した。小野とともに大分の競輪界を背負ってきたファイターがまた1人バンクを去ることになった。【4R】初日のA級特選にシードされた栗本だが、準決3Rは松本のハイパワーに屈した。最終日も吉田の抵抗があるが、栗本が意地を見