ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が、26日に開幕。本紙名物コーナー「超イイ値」担当の岡田光広記者が、きょう27日の2日目に指名したのはドリーム組の菅章哉（37＝徳島）だ。優先枠、推薦枠以外はファン投票により出場できるSG競走。それがオールスターだ。実力はもちろん、日ごろから自分の個性をいかにアピールできるかも票数獲得の大きな要因となっている。菅は今年、1万3678票を集めて昨年の7位