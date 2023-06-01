ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が、26日に開幕した。峰竜太（41＝佐賀）が初日12Rドリーム戦でファンの期待に応える圧逃劇を披露した。「出足はいいけど伸びがもう少し欲しい。スタート後の加速感が僕のいい時に比べると、もう少し。これでもいいけど、もう少し良くしたい」。上々の手応えを得るものの、上積みを求めて調整を続けていく。史上最多となる7回目のファン投票1位に輝いたスーパースタ