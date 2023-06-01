ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が、26日に開幕した。きょう27日の2日目、注目レースは11Rだ。枠なりムード。初日3、1着のイン上條が中心となる。チルト3度の菅は怖いが、センター勢の抵抗は必ずある。最終的には2コース石本がカベになるはずだ。ブイ際をグリッと回って押し切る。石本が外を握って続く大阪ワンツー＜1＞＜2＞が本線。今垣はS次第。ガラ空きの内に突っ込むなら新田か丸野。＜1＞上