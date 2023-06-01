スポニチ読者のみなさん、アロハ〜。ボートレーサーの峰竜太です。コラム「アロハな気分」です。やっぱりファンの方の生の声は凄く貴重で今後のエネルギーになりますね！西山貴浩と共同経営している「モンキードッグ」で、クラシック優勝の祝勝会をやりました。ファンの皆さんと乾杯して、写真を撮ったりサインを書いたり、最後の方ではみんなで「栄光の架橋」を歌ったり。僕もだけど、来てくださった方もめっちゃいい思い出