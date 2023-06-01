米津玄師の新曲「夜鷹」（読み：よだか）が、映画『キングダム 魂の決戦』主題歌に決定。その主題歌を起用した最新予告が公開された。【動画】映画『キングダム 魂の決戦』主題歌「夜鷹」入り予告公開された最新予告では、主題歌「夜鷹」とともに、「天下の大将軍になる」という亡き親友・漂との誓いを胸に戦い続ける信、中華統一を目指す秦王・嬴政、そして王騎将軍から託された願い――500年にわたり続く戦乱の世で受