Ａぇ！ｇｒｏｕｐ・佐野晶哉（２４）が２６日、都内で行われたアメリカ発の“魅せる”音楽エンターテインメント「ｂｌａｓｔブラスト！」（８月４日〜１６日、東京・東急シアターオーブ）の記者発表会に、キャストの石川直らと出席した。「音爆のサーカス」とも言われる公演で今年の来日ツアーでオリジナル版のファイナルを飾る。スペシャルサポーターを務める佐野は「生で見られるのが楽しみ。小さい頃から音楽が身近にあっ